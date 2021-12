Velo Veronese, unico comune scaligero senza abitanti positivi al coronavirus

Velo Veronese è rimasto il solo comune della provincia di Verona senza residente positivi al coronavirus. L'aumento del tasso di positività al virus, certificato anche dalle parole del direttore dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi e dal bollettino regionale, è evidente anche nel report diffuso proprio dall'Ulss tra i comuni scaligeri. I casi di Covid-19 in tutto il territorio sono aumentati in un giorno da 3.144 a 3.339, con crescite a due cifre in sette comuni.

CORONAVIRUS NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNAMENTO DEL 9 DICEMBRE 2021

Il bollettino dell'Ulss rimane unico e non paragonabile a quello della Regione Veneto per le differenti modalità di raccolta dei dati. «Sono incluse nel report tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza attiva o da definire - ha spiegato l'Ulss 9 Scaligera - Sono inoltre inclusi i casi in sorveglianza non necessaria, passiva e di auto-monitoraggio, solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo. E sono infine incluse le persone positive ancora in attesa di indagine epidemiologica. Nono sono riportati i casi con data di fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta».

Cinque i comuni veronesi con più di 100 casi di positività: Verona (862), Villafranca di Verona (138), Legnago (109), San Giovanni Lupatoto (104) e Sona (101). Nessuno di questi comuni, però, ha un alto rapporto tra numero di positivi e numero di abitanti. In tutti e cinque, infatti, la percentuale è inferiore all'1%. I positivi raggiungono l'1% dei residenti nei comuni di Cazzano di Tramigna, Pastrengo e San Mauro di Saline.