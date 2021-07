Covid presente in 50 comuni veronesi, 6 quelli con più di 10 abitanti positivi

Oggi, 8 luglio, sono 790 i veronesi sotto sorveglianza a causa del coronavirus. Lo rivela l'Ulss 9 Scaligera nel suo bollettino quotidiano con cui informa le diverse amministrazioni comunali sulla quantità di abitanti attenzionati perché positivi al virus o perché sospetti. Ieri, i veronesi in stato di sorveglianza erano 662 e quindi nel giro di 24 ore il loro numero è vistosamente aumentato, come è aumentato il numero di positivi nei singoli comuni veronesi: ieri erano 311 ed oggi sono 376. Questo dato sui veronesi attualmente positivi non è però comparabile con il dato contenuto sul bollettino regionale. I due resoconti, infatti, non utilizzano le stesse metodologie per tenere traccia dei casi di positività. L'Ulss 9 Scaligera, infatti, non conteggia più tra i positivi, i contagiati dal coronavirus che hanno terminato il periodo di sorveglianza.

CORONAVIRUS NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNATO ALL'8 LUGLIO 2021

Su 98 comuni veronesi, sono 44 quelli senza abitanti positivi al coronavirus (ieri erano 49). E sono 48 quelli che hanno un numero di positivi inferiore a 10. I restanti 6, sono quelli con il maggior numero di residenti attualmente infetti e sono: Bussolengo (17), Monteforte d'Alpone (11), San Giovanni Lupatoto (19), San Martino Buon Albergo (16), Verona (152), Villafranca di Verona (15). Infine, sono saliti da 2 a 4 i territori che hanno una presenza di positivi superiore all'un per mille: Costermano (1,03 positivi ogni mille abitanti), Marano di Valpolicella (1,92 positivi ogni mille abitanti), Monteforte d'Alpone (1,22 positivi ogni mille abitanti) e San Martino Buon Albergo (1,01 positivi ogni mille abitanti).