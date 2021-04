I positivi al coronavirus nei singoli comuni della provincia di Verona

I tre comuni più popolosi della provincia (Verona, Legnago e Villafranca) continuano ad essere anche quelli con il maggior numero di abitanti positivi al coronavirus. Mentre i due piccoli comuni di Erbezzo e Velo Veronese continuano ad essere senza cittadini attualmente contagiati dal virus. Ed anche se queste condizioni rimangono da tempo costanti, la presenza del coronavirus nel Veronese è sempre mutevole e cambia di giorno in giorno. Ogni 24 ore, l'Ulss 9 Scaligera produce infatti delle tabelle con cui viene monitorato l'andamento dell'emergenza nel territorio, con numeri di contagiati, ricoverati e contatti sospetti sempre in aggiornamento.

Oggi, 8 aprile, l'Ulss conta in provincia di Verona 4.239 positivi a Covid-19. Un numero superiore rispetto ai 4.137 di ieri. Un numero però che rimane inferiore ai positivi conteggiati dalle Regione Veneto nel territorio veronese. Questo perché nell'aggiornamento dell'Ulss non sono riportati i casi con una data passata di fine sorveglianza, nemmeno se positivi, oppure se ospiti di casa di riposo o se ricoverati. Quindi, finché il report regionale terrà il conto anche di questi casi, i due bollettini non potranno combaciare. Nella tabella dell'Ulss 9 Scaligera sono inoltre incluse tutte le persone in isolamento e in stato di sorveglianza, i casi in sorveglianza non necessaria o passiva, i ricoverati e coloro che sono in auto-monitoraggio, solo se ricoverati o ospiti di case di riposo.

Nelle tabelle che si riferiscono ad oggi, il cambiamento meno invidiabile lo ha registrato il territorio di Albaredo d'Adige con 18 nuovi positivi, mentre il calo più consistente si è visto a Verona con -16 positivi in una giornata. Il capoluogo resta però il territorio con più positivi in assoluto (923), davanti a Villafranca (206) e Legnago (112). Il tasso di incidenza di questi comuni rimane però basso, perché il rapporto tra numero di positivi e totale degli abitanti resta inferiore all'1%. A San Mauro di Saline, invece, l'incidenza è la più alta della provincia, di poco superiore all'1,5%.

CORONAVIRUS NEI VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA (AGGIORNATO ALL'8 APRILE 2021)

