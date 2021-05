Covid-19 in provincia di Verona, comune per comune la diffusione del virus

Sono 3.208 i veronesi positivi al coronavirus contati oggi, 7 maggio, dall'Ulss 9. Il bollettino che ogni giorno l'azienda socio-sanitaria scaligera fornisce alle amministrazioni comunali continua a mappare la presenza del virus nei vari territori della provincia, anche se i dati intabellati dall'Ulss non combaciano del tutto con quelli forniti dalla Regione Veneto. Diverso è infatti il modo di raccoglierli. Nel resoconto dell'Ulss 9 Scaligera non sono riportati i casi di positività che hanno passato la data di fine sorveglianza. Inoltre, l'Ulss continua a tenere conto anche delle persone in isolamento oppure in stato di sorveglianza attiva o da definire. E sono conteggiati anche i casi in sorveglianza non necessaria, passiva o in auto-monitoraggio, solo se ricoverati o se sono ospiti di case di riposo.

Fatte le dovute premesse, la tabella dell'Ulss 9 Scaligera mostra l'assenza di positivi al coronavirus in cinque territori comunali: Ferrara di Monte Baldo, Pressana, Roveredo di Guà, San Mauro di Saline e Terrazzo. Ovviamente, il virus è più presente nei comuni popolosi. Il maggior numero di casi si registra sempre a Verona (1.072), seguita da Villafranca (126). Tolte, però, queste due municipalità, non c'è comune veronese che abbia più di 100 cittadini positivi e sono poco meno di un terzo i comuni veronesi con meno di 10 abitanti positivi al coronavirus. Infine, tutti i territori comunali scaligeri hanno una percentuale di positivi al virus inferiore all'1%. Tutti tranne uno: Selva di Progno dove gli 11 positivi rappresentano l'1,2% della popolazione.

Ecco le tabelle che mostrano la diffusione di Covid-19 nel Veronese:

