Scesi a 49 i comuni della provincia di Verona senza abitanti positivi al coronavirus

Tra isolamenti e quarantene sono 662 i veronesi che oggi, 7 luglio, sono sotto sorveglianza a causa del coronavirus. Tra questi ci sono coloro che sono stati infettati dal virus e che quindi sono risultati positivi ad un test a tampone. Ma nella somma ci sono anche coloro che non sono positivi, ma che sono entrati in contatto con un positivo o che sono entrati in Italia da un paese straniero in cui il coronavirus è particolarmente diffuso.

Il conto dei veronesi monitorati per l'emergenza Covid-19 è tenuto ogni giorno dall'Ulss 9 Scaligera, che anche oggi ha distribuito a tutte le amministrazioni locali il suo bollettino. Un bollettino (è sempre bene ricordarlo) diverso da quello prodotto ogni giorno dalla Regione Veneto. L'Ulss 9, infatti, tiene conto solo dei positivi al coronavirus in regime di sorveglianza. Superata la data di scadenza della sorveglianza, i positivi non figurano più nel report dell'Ulss anche se non si sono negativizzati. Nel bollettino della Regione, invece, si tiene traccia di tutti i casi di positività al virus ed i positivi restano tali finché non si negativizzano oppure finché non sopraggiunge il decesso. Nel resoconto regionale, però, non sono inclusi i casi di isolamento sotto sorveglianza attiva, mentre nel bollettino dell'Ulss questo dato è presente.

BOLLETTINO ULSS 9 SCALIGERA CORONAVIRUS NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNAMENTO DEL 7 LUGLIO 2021

Su 662 veronesi sotto sorveglianza per il Covid, 311 sono positivi. Ed il dato è in aumento rispetto ai 262 positivi di ieri. Sono 49 i comuni veronesi senza abitanti positivi al virus (ieri erano 50). Sono 6 invece i comuni con almeno 10 abitanti positivi: Bussolengo (13), Monteforte d'Alpone (10), San Giovanni Lupatoto (12), San Martino Buon Albergo (15), Verona (131), Villafranca di Verona (13). Due, infine, i comuni veronesi che hanno una presenza di positivi superiore ad uno ogni mille abitanti: Marano di Valpolicella (1,6 positivi ogni mille abitanti) e Monteforte d'Alpone (1,11 positivi ogni mille abitanti).