Comune per Comune, la diffusione del coronavirus in provincia di Verona

La quantità di cittadini positivi al coronavirus che vivono in provincia di Verona cresce ancora. A segnalarlo è il bollettino che ogni giorno l'Ulss 9 Scaligera realizza per le amministrazioni comunali. Nelle tabelle diffuse oggi, 7 aprile, sommando tutti i casi positivi presenti nei singoli territori comunali si ottiene il risultato di 4.137. Sono 94 in più rispetto ai 4.043 di ieri.

L'aggiornamento dell'Ulss è diverso da quello prodotto due volte al giorno dalla Regione Veneto. Non sono infatti riportati i casi con una data passata di fine sorveglianza, nemmeno se positivi, oppure se ospiti di casa di riposo o se ricoverati. Fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà, i due bollettini non saranno perfettamente aderenti. Inoltre, nella tabella dell'azienda socio-sanitaria scaligera sono incluse tutte le persone in isolamento, che sono in stato di sorveglianza, i casi in sorveglianza non necessaria o passiva, i ricoverati e coloro che sono in auto-monitoraggio, solo se ricoverati o ospiti di case di riposo.

L'emergenza da coronavirus presenta una situazione mutevole nella maggior parte dei territori veronesi, dove i numeri dei positivi salgono e scendono nel giro di 24 ore. Restano comunque due i comuni senza positivi: Erbezzo e Velo Veronese. Mentre in quattro comuni, i casi sono almeno 100: Verona (939), Villafranca di Verona (190), Legnago (107) e Bussolengo (100). Infine, anche se i casi calano e sono relativamente pochi (10), l'incidenza più alta dei positivi al virus sul totale della popolazione ce l'ha San Mauro di Saline dove l'1,7% degli abitanti è attualmente contagiato. Alte anche le incidenze in altri piccoli comuni veronesi, come Vestenanova, Roncà, Roverè Veronese (1,2%) e Cazzano di Tramigna (1%).

TABELLE SULLA DISTRIBUZIONE DEL CORONAVIRUS NELLA PROVINCIA DI VERONA DEL 7 APRILE 2021

