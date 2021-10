Covid-19, positivi nel Veronese: 216 nel capoluogo, 43 a Legnago e San Bonifacio

Il bollettino regionale sul Covid-19 di oggi, 6 ottobre, mostra un leggero aumento di positivi al coronavirus in provincia di Verona. Un aumento riscontrabile anche nel bollettino prodotto dall'Ulss 9 Scaligera per le amministrazioni comunali veronesi. Ieri, l'Ulss 9 contava 806 positivi al virus e oggi ne conta 831. Ancora una volta, i numeri del bollettino regionale non coincidono con quelli dell'Ulss, ma solo perché i due resoconti sono assemblati in modo diverso. «Sono incluse nel report tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire" - ha spiegato l'Ulss tra le note del suo bollettino - Sono inoltre inclusi i casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo. Sono infine incluse le persone "positive" senza data di fine sorveglianza perché ancora in attesa di indagine epidemiologica. Non sono riportati i casi con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta».

POSITIVI AL CORONAVIRUS NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNAMENTO DEL 6 OTTOBRE 2021

Rimane sempre Verona il comune del territorio scaligero con il maggior numero di positivi al coronavirus (216). E alle sue spalle ci sono due comuni con 43 positivi, Legnago e San Bonifacio. Si tratta comunque di comuni molto popolosi e infatti la quantità di positivi in proporzione agli abitanti è relativamente bassa. Le proporzioni più alte tra positivi al virus e abitanti si registrano infatti a Velo Veronese (7,86 positivi ogni mille abitanti) e a Roverè Veronese (4,74 positivi ogni mille abitanti). E su 98 comuni della provincia di Verona sono 21 quelli che oggi non hanno residenti positivi al coronavirus.