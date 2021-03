Coronavirus, circa due terzi dei comuni veronesi con più di 10 positivi

Tra ieri e oggi, 4 e 5 marzo, il numero dei positivi al coronavirus in provincia di Verona è cresciuto. Ed anche territorialmente la diffusione del virus si fa sempre più estesa e importante.

Anche questa mattina, l'Ulss 9 Scaligera ha distribuito a tutti i sindaci del Veronese le tabelle che mostrano i numeri connessi al Covid-19 suddivisi per Comune.

Si sono ridotti i territori dove non sono presenti cittadini contagiati dal virus. Sono scesi a sei: Concamarise, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Palù, San Mauro di Saline e Velo Veronese. Ma se, oltre ai positivi, si conteggiano anche i residenti in isolamento perché sospetti o perché entrati in contatto con un positivo, si scende ancora e dei sei rimangono solo Ferrara di Monte Baldo e Velo Veronese.

Sono 18 i territori comunali veronesi che mostrano un saldo negativo tra ieri e oggi di residenti positivi. Significa che negli altri 80, il numero è rimasto invariato o peggio ancora è salito. E sono poco più di un terzo i comuni veronesi con meno di 10 positivi residenti. Mentre Verona e Villafranca sono gli unici due che hanno più di 100 positivi tra i loro abitanti. Ma pur avendo tanti casi, l'incidenza sul totale della popolazione è bassa a Verona e a Villafranca, perché si tratta di comuni con molti residenti. Spicca invece l'incidenza di Torri del Benaco dove i 31 positivi rappresentano il 10,15 per mille dell'intera popolazione.

Queste le tabelle riferite alla provincia di Verona:

