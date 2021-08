San Mauro di Saline e Vestenanova, unici comuni senza positivi al coronavirus

Sono 2.491 i veronesi positivi al coronavirus nel resoconto fornito oggi, 5 agosto, dall'Ulss 9 Scaligera ai comuni della provincia di Verona. Un numero diverso ai 3.209 conteggiati nel bollettino della Regione Veneto, ma perché sono diverse le metodologie di raccolta di Ulss e Regione. Nelle note del report dell'azienda socio-sanitaria veronese viene infatti spiegato che «non sono riportati i casi (né come sintesi né come dettaglio) con data di fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o se ricoverati. Quindi fino a quando il bollettino regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta». Nella tabella dell'Ulss, inoltre, sono incluse tutte le persone «in isolamento (data fine isolamento non passata) che sono in stato di sorveglianza attiva o da definire», mentre sono riportati i «casi in sorveglianza non necessaria, passiva o in auto-monitoraggio, solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo».

POSITIVI AL CORONAVIRUS NEI COMUNI VERONESI - AGGIORNAMENTO DEL 5 AGOSTO 2021

Rispetto a ieri, i positivi al coronavirus sotto sorveglianza nel Veronese sono diminuiti da 2.530 a 2.491. Sono diminuiti però anche i territori comunali in cui non sono presenti abitanti attualmente contagiati. Solo San Mauro di Saline e Vestenanova non hanno residenti di cui è nota la positività al virus. Sono invece poco più della metà (56 su 98) i territori scaligeri con un numero di positivi pari o superiore a 10. Due sono i comuni veronesi con più di cento positivi: Verona (611) e Bussolengo (102), ma in entrambi la presenza di positivi non supera i 5 casi ogni mille abitanti. Al contrario, a Ferrara di Monte Baldo, ci sono solo 3 positivi al virus, che in rapporto al numero di residenti rappresentato 11,95 casi ogni mille abitanti.