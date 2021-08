Coronavirus nei comuni veronesi: il maggior numero di casi a Verona e Bussolengo

Continua ad esserci discordanza tra il bollettino regionale e quello dell'Ulss 9 Scaligera e non potrebbe essere altrimenti perché i due enti non raccolgono i dati sulla diffusione del coronavirus nella stessa maniera. Ma il report dell'azienda socio-sanitaria veronese rimase sempre un ottimo strumento per monitorare l'andamento del virus tra i vari territori comunali scaligeri.

Nell'aggiornamento di questa mattina, 4 agosto, trasmesso dall'Ulss 9 alle varie amministrazioni locali, si legge una netta crescita dei veronesi positivi al coronavirus. Ieri erano 2.427, mentre oggi sono 2.530. Resta immutato, invece, il gruppo dei comuni veronesi senza abitanti positivi al virus. Rimangono sempre 4: Concamarise, Salizzole, San Mauro di Saline e Vestenanova.

CORONAVIRUS NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - SCARICA QUI L'AGGIORNAMENTO DEL 4 AGOSTO 2021

Sono ancora Verona e Bussolengo i due territori con il maggior numero di positivi al coronavirus tra i residenti. Nel capoluogo sono 673, mentre a Bussolengo sono 115. In tutti gli altri comuni con positivi, la loro presenza è ovunque inferiore ai 100 casi. A Verona e Bussolengo, però, ci sono anche tanti abitanti ed infatti è basso il rapporto tra positivi e numero di residenti: 2,6 positivi ogni mille abitanti a Verona e 5,58 positivi ogni mille abitanti e Bussolengo. Il rapporto più alto tra positivi e residenti si registra nel piccolo comune di Ferrara di Monte Baldo dove bastano 3 positivi per avere un rapporto pari a 11,95 positivi ogni mille abitanti.