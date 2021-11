Coronavirus, positivi in isolamento: cinque i comuni veronesi che non ne hanno

Una rondine non fa primavera, men che meno a fine novembre. C'è però un dato positivo nel bollettino sul Covid-19 diffuso dall'Ulss 9 Scaligera ai comuni veronesi: calano i positivi al virus sotto sorveglianza. Nella giornata di ieri, l'azienda socio-sanitaria ne aveva contati 2.546 mentre oggi sono 2.541. Una lieve differenza di cinque unità, ma comunque una diminuzione. Diminuzione che non si nota nel bollettino regionale, dove invece i positivi al coronavirus salgono ancora. I due report, infatti, sono diversi perché in quello dell'Ulss «sono incluse tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza attiva o da definire - come spiegato nelle note - Sono inoltre inclusi i casi in sorveglianza non necessaria, passiva o in auto-monitoraggio, solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo. Sono infine inclusi i positivi ancora in attesa di indagine epidemiologica. Non sono invece riportati i casi con data di fine sorveglianza passata».

COVID-19 NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNAMENTO DEL 29 NOVEMBRE 2021

Sono cinque i comuni veronesi senza cittadini positivi al coronavirus e in stato di sorveglianza: Brenzone, Cazzano di Tramigna, Erbezzo, Selva di Progno e Velo Veronese. Il territorio che ne conta di più, invece, è Verona (668), ma con un'incidenza sull'intera popolazione relativamente bassa (2,58 positivi ogni mille abitanti). E dopo Verona, tra i comuni con più positivi, ci sono Legnago (84) e Bovolone (78), ma anche loro hanno una presenza di positivi bassa, se messa in relazione con la popolazione. Chi invece ha il maggior numero di positivi ogni mille abitanti è San Mauro di Saline (22,57).