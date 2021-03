Coronavirus, i positivi presenti nei singoli territori comunali del Veronese

La diffusione del coronavirus è in costante evoluzione e l'Ulss 9 Scaligera la tiene monitorata, aggiornando giorno dopo giorno i dati a disposizione. Dati che poi vengono condivisi con le amministrazioni comunali per tenerle sempre informate sulla presenza di cittadini positivi e in isolamento.

Ad oggi, 27 marzo, Ferrara di Monte Baldo rimane ancora l'unico territorio comunale senza cittadini positivi al coronavirus o in isolamento fiduciario. Pur in calo rispetto a ieri, Verona è il comune con più contagiati (1.196, unico sopra i mille casi) e con più abitanti in ospedale per Covid-19 (74). Ovviamente questo è dovuto al fatto che Verona è il comune più popoloso della provincia ed infatti l'incidenza dei positivi sul totale della popolazione presente non è alta. Le incidenze più alte si manifestano in comuni più piccoli e quella più alta in assoluto si registra a San Mauro di Saline, dove quasi il 3% della popolazione è positiva al coronavirus. Infine, sempre in numeri assoluti, dietro Verona, ci sono altri comuni popolosi con un alto numero di positivi. Ne ha più di 200 Villafranca (218) e sul centinaio ci sono Bussolengo (122), Legnago (106), Negrar e Valeggio sul Mincio (102), San Bonifacio (122), San Giovanni Lupatoto (108).

LE TABELLE SUL CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA AGGIORNATE AL 27 MARZO 2021

Gallery