Coronavirus nei comuni veronesi, sono in 11 a non avere residenti positivi

Sono piccole le differenze tra ieri e oggi, 23 e 24 settembre, nel numero dei positivi al coronavirus in provincia di Verona. Piccole differenze a livello comunale che però, se sommate, mostrano un'evidente crescita di veronesi attualmente sotto sorveglianza perché contagiati dal virus. Ieri, l'Ulss 9 Scaligera ne contava 1.060, mentre oggi sono 1.081. L'aumento più netto lo ha avuto il territorio di San Bonifacio con 12 positivi in più in un giorno (da 59 a 71), ma è altrettanto netta la diminuzione nel capoluogo con 13 positivi in meno (da 257 a 244). Verona e San Bonifacio sono, inoltre, i comuni con il maggior numero di positivi, seguita da Bovolone che ne ha 50. Sono, invece, 11 i comuni veronesi che oggi non hanno residenti infettati dal coronavirus. Sono: Brenzone, Erbezzo, Malcesine, Marano di Valpolicella, Pressana, Rivoli Veronese, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna, Selva di Progno, Sorgà e Trevenzuolo.

POSITIVI AL CORONAVIRUS NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNAMENTO DEL 24 SETTEMBRE 2021

Il bollettino dell'Ulss 9 Scaligera resta però diverso da quello ufficiale della Regione Veneto. Il motivo è che Ulss e Regione non seguono le stesse regole nell'inserimento dei dati. Nel report dell'Ulss sono infatti incluse «tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire". Sono inoltre inclusi i casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", ma solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo. Sono infine incluse le persone "positive" con data di fine sorveglianza "Da definire" perché ancora in attesa di indagine epidemiologica. Infine, non sono riportati i casi con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o se ricoverati».

Queste le tabelle dell'Ulss 9 Scaligera: