Selva di Progno torna senza positivi al coronavirus, ma in provincia i contagi corrono

Con la fine dell'isolamento di tre cittadini contagiati dal coronavirus, Selva di Progno è tornato ad essere l'unico comune veronese senza positivi al virus. Questo però non testimonia un miglioramento della situazione pandemica in provincia di Verona, dove anzi il numero dei positivi cresce ancora. Ieri, 22 dicembre, erano 6.413 ed oggi sono 6.923. Sono solo 20 (su 98) i comuni che come Selva di Progno fanno registrare una diminuzione di positivi rispetto a ieri. In tutti gli altri, le cifre sono stabili oppure sono peggiorate. Ed il peggioramento più cospicuo lo ha fatto registrare il capoluogo con 123 positivi in più rispetto a ieri.

Scarica qui il bollettino con i positivi nei comuni della provincia di Verona aggiornato al 23 dicembre 2021

I numeri sono riportati nelle tabelle che l'Ulss 9 Scaligera fornisce alle amministrazioni comunali. Tabelle costruite in modo diverso rispetto a quelle del bollettino regionale sul Covid-19. «Sono incluse nel report tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza attiva o da definire - ha spiegato l'Ulss nelle note al suo bollettino - Sono inoltre inclusi i casi in sorveglianza non necessaria, passiva ed auto-monitoraggio, solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo. Sono infine inclusi i positivi in attesa di indagine epidemiologica. Non sono invece riportati i casi con data di fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi e nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati».

Nel resoconto dell'Ulss, il comune con più positivi rimane sempre Verona (1.661), seguito da Villafranca (325), San Giovanni Lupatoto (251) e Bussolengo (212). Tra questi, solo Bussolengo ha un numero di positivi superiore all'1% della propria popolazione residente. Ma ci sono comuni con percentuali maggiori: a Cazzano di Tramigna i positivi sono il 2,72% dell'intera popolazione, a San Mauro di Saline il 2,43%.