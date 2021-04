La presenza del coronavirus nei singoli comuni della provincia di Verona

Non ci sono territori in cui il virus non è presente e purtroppo sono pochi quelli con meno di 10 positivi tra gli abitanti (29 comuni su 98, quindi meno di un terzo)

Diminuiscono i positivi al coronavirus domiciliati in provincia di Verona. Lo si nota nel bollettino diffuso dalla Regione Veneto, ma anche nell'aggiornamento prodotto dall'Ulss 9 Scaligera per le amministrazioni comunali del Veronese. I due report non coincidono alla perfezione perché in quello dell'Ulss non vengono conteggiati i casi con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, se ospiti di una casa di riposo o se ricoverati. Nella tabella dell'azienda socio-sanitaria scaligera, comunque, vengono conteggiati anche i veronesi in isolamento o che sono in stato di sorveglianza perché potenzialmente positivi o perché entrati in contatto con un soggetto contagiato dal coronavirus.

COVID-19 NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA (AGGIORNATO AL 23 APRILE 2021)

Il miglioramento nei dati sull'emergenza Covid, comunque, si nota nel bollettino dell'Ulss 9 Scaligera. Ieri, la somma dei singoli positivi presenti nei vari comuni della provincia era di 3.691, mentre oggi è scesa a 3.643.

Non ci sono territori in cui il virus non è presente e purtroppo sono pochi i comuni con meno di 10 positivi tra gli abitanti (29 comuni su 98, quindi meno di un terzo). Verona è l'unico comune con più di mille positivi (1.145) e solo San Giovanni Lupatoto e Villafranca di Verona hanno più di 100 positivi (103 a San Giovanni e 138 a Villafranca). Verona è però il comune più popoloso della provincia e San Giovanni Lupatoto e Villafranca risultano tra i più popolosi. In numeri assoluti, dunque, sono i comuni con più positivi al coronavirus della provincia, ma l'incidenza di questi casi è comunque bassa perché diluita in una popolazione numerosa. È nei piccoli comuni, invece, che l'incidenza risulta più alta, anche con una presenza relativamente bassa di contagiati. L'incidenza più alta attualmente si registra a San Zeno di Montagna dove i 25 positivi rappresentano l'1,7% della popolazione totale di quel comune.

