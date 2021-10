A Verona, San Bonifacio e Monteforte, il maggior numero di positivi al coronavirus

Non quadrano perfettamente ma spesso le loro tendenze coincidono. L'aumento dei cittadini attualmente positivi al coronavirus, registrato dal bollettino regionale del Veneto, si vede anche nel bollettino dell'Ulss 9 Scaligera. Le cifre non combaciano del tutto perché i due report sono realizzati in modi diversi, ma la crescita dei veronesi oggi positivi al virus è rimarcata in entrambi i resoconti.

Nelle note, l'Ulss ha riportato che nel suo bollettino «sono incluse tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire". Sono inoltre inclusi i casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati o per gli ospiti delle case di riposo. Son incluse le persone "positive" ancora in attesa di indagine epidemiologica. Mentre non sono riportati i casi con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o se ricoverati». Questo rende il report dell'azienda socio-sanitaria veronese non confrontabile con quello regionale. Ciò nonostante, in tutti e due i positivi al coronavirus nel territorio scaligero sono aumentati tra ieri e oggi. Il bollettino dell'Ulss 9, infatti, ieri conteggiava 771 veronesi positivi. Oggi ne conta 824.

POSITIVI AL CORONAVIRUS NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNAMENTO DEL 21 OTTOBRE 2021

Il territorio comunale con più positivi al virus rimane sempre quello di Verona con 175, seguito da San Bonifacio con 58 positivi e Monteforte d'Alpone con 43. Verona è anche il comune che ha visto la crescita maggiore di positivi rispetto a ieri (+8), insieme a Colognola ai Colli. Pochi (15) i comuni in cui il numero di positivi è sceso nelle ultime 24 ore e ancor meno (14) sono i comuni senza residenti in isolamento per Covid-19. Infine, i due comuni che hanno la percentuale più alta di positivi in base alla popolazione residente sono Velo Veronese con 5,24 positivi ogni mille abitanti e Arcole con 5,04 positivi ogni mille abitanti.