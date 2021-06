Quasi un comune su due in provincia di Verona non ha positivi al coronavirus

Dalla A di Affi alla Z di Zimella, ci sono tutti e 98 i territori veronesi nell'aggiornamento sull'emergenza Covid realizzato dall'Ulss 9 Scaligera per le amministrazioni comunali. A questa mattina, 21 giugno, i positivi al coronavirus presenti in provincia di Verona sono 272 e sono 8 in meno rispetto ai 280 di ieri. Numeri che però si riferiscono ai positivi sotto sorveglianza e quindi in numero inferiore rispetto a quello fornito dalla Regione Veneto con il suo bollettino. Nella tabella dell'Ulss, infatti, non vengono conteggiati i positivi che hanno oltrepassato la data di fine sorveglianza. Ciò che però figura nell'aggiornamento dell'azienda socio-sanitaria scaligera è il lavoro svolto sul tracciamento dei contatti dei positivi al coronavirus e quanto è incidente la presenza di questi positivi sul totale degli abitanti dei singoli comuni.

POSITIVI AL CORONAVIRUS NEI SINGOLI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNAMENTO DEL 21 GIUGNO 2021

Il primo dato positivo è che non ci sono più comuni in provincia di Verona con più di 100 abitanti positivi al coronavirus. Il territorio che ne ha di più è Verona con 98 positivi, seguono Bosco Chiesanuova con 16, Legnago con 12 e San Giovanni Lupatoto con 11. In tutti gli altri comuni, il numero dei positivi si conta sulle dita delle mani, mentre sono 45 i comuni veronesi senza positivi al coronavirus. Infine, sono sei i comuni della provincia di Verona con più di un positivo ogni mille abitanti e l'incidenza più alta è stata calcolata a Bosco Chiesanuova dove i positivi ogni mille abitanti sono 4,5.

Ecco le tabelle dell'Ulss 9 Scaligera: