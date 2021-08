Coronavirus, positivi in calo in provincia di Verona. I dati dei singoli comuni

Sono differenti perché non hanno gli stessi parametri per la raccolta dei dati, ma su qualcosa concordano: la tendenza. Il bollettino regionale sull'emergenza Covid-19 in Veneto non combacia con il bollettino dell'Ulss 9 Scaligera, però da qualche giorno i due aggiornamenti riportano lo stesso andamento del virus. Ed è un andamento in negativo. Il numero dei positivi al coronavirus nel Veronese, infatti, è in calo. Una diminuzione dovuta al fatto che le guarigioni sono più numerose dei nuovi casi accertati.

Nel bollettino dell'Ulss di oggi, 21 agosto, i veronesi positivi al virus sono 1.743, in netto calo rispetto ai 1.787 di ieri. Ed anche nel bollettino regionale si nota questa diminuzione nel numero di positivi, anche se con cifre diverse. Nelle note allegate al bollettino, infatti, l'Ulss specifica che nel suo resoconto «sono incluse tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire". Sono inoltre inclusi i casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati o ospiti di case di riposo. Non sono invece riportati i casi con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati».

POSITIVI AL CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA - I DATI DEI COMUNI DIFFUSI OGGI, 21 AGOSTO, DALL'ULSS 9 SCALIGERA

Restano cinque i comuni senza cittadini positivi al coronavirus (Erbezzo, Malcesine, Roverè Veronese, Sant'Anna d'Alfaedo e Velo Veronese) e Verona è ancora il territorio con il maggior numero di positivi (379), anche se rispetto a ieri conta 19 positivi in meno (la maggior differenza giornaliera). E calano anche i positivi a Boschi Sant'Anna, che però rimane il comune con la più alta incidenza rispetto alla popolazione. Gli 8 positivi di Boschi Sant'Anna, infatti, equivalgono a 5,88 positivi ogni mille abitanti.