Scendono a quattro i comuni della provincia di Verona senza positivi al Covid

Brenzone, Cazzano di Tramigna, Erbezzo e Ferrara di Monte Baldo. Tra i comuni della provincia di Verona, solo questi quattro non hanno attualmente positivi al coronavirus tra i loro abitanti. Nel bollettino diffuso oggi, 20 novembre, dall'Ulss 9 Scaligera si legge ancora un'ascesa di contagiati dal virus, passati dai 2.038 di ieri mattina a 2.257 (+219).

Un'ascesa leggibile anche nel report della Regione Veneto, anche se i due resoconti sono tra loro differenti perché diversa è la metodologia di raccolta dati. «Sono incluse nel report tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza attiva o da definire - ha fatto sapere l'Ulss - Sono inoltre inclusi i casi in sorveglianza non necessaria, passiva, ricoverato e di auto-monitoraggio, solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo. Son infine incluse le persone positive in attesa di indagine epidemiologica. Non sono riportati i casi con data di fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta».

POSITIVI AL CORONAVIRUS NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA (AGGIORNAMENTO DEL 20 NOVEMBRE 2021)

Molti abitanti della provincia scaligera vivono nel capoluogo e per questo anche i numeri della pandemia nel territorio comunale di Verona sono più alti. I positivi solo a Verona sono 749, rispetto a ieri sono 53 in più e sono quasi 3 positivi ogni mille abitanti.

Negli altri 97 comuni della provincia si leggono cifre più piccole, anche se alcune località fanno registrare aumenti importanti: a Zevio, in un giorno, i positivi sono aumentati di 17, a San Pietro in Cariano di 12, a Legnago di 11, a Sona di 10. Solo dodici i comuni in cui i positivi sono invece diminuiti. E le diminuzioni maggiori si sono viste ad Angiari (-5) e a Bosco Chiesanuova (-3).

Dopo Verona, è Villafranca il comune più popoloso. Ed infatti è il secondo comune per numero assoluto di positivi al coronavirus (77). Ma anche in questo caso la presenza di positivi ogni mille abitanti è bassa (2,31). Il comune con più positivi ogni mille abitanti è infatti San Mauro di Saline (22,57).