Coronavirus, a Verona circa un quarto dei positivi di tutta la provincia

Sono 5.732 i veronesi che oggi, 20 dicembre, sono positivi al coronavirus e si trovano in isolamento e sotto sorveglianza. Sono 35 in più rispetto a ieri e circa un quarto risiedono nel capoluogo. A Verona, infatti, i positivi di oggi sono 1.447 (-17 rispetto a ieri) e rappresentano lo 0,55% degli abitanti. Numeri riportati nell'aggiornamento fornito dall'Ulss 9 Scaligera ai comuni veronesi. Un aggiornamento diverso da quello della Regione Veneto, come spiegato dalla stessa Ulss nelle note: «Sono incluse nel report tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza attiva o da definire. Sono inoltre inclusi i casi in sorveglianza non necessaria, passiva, ricoverato ed automonitoraggio, solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo. E son incluse le persone positive ancora in attesa di indagine epidemiologica. Non sono invece riportati i casi con data di fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta».

SCARICA QUI LA TABELLA DEI POSITIVI AL CORONAVIRUS NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA AGGIORNATO AL 20 DICEMBRE 2021

Verona è il comune con più positivi della provincia, mentre Ferrara di Monte Baldo con 1 è il comune che ne ha di meno. Non ci sono territori senza positivi e sono dodici i comuni con più di 100 positivi: Villafranca di Verona (309), San Giovanni Lupatoto (204), Bussolengo (184), Pescantina (166), Castelnuovo del Garda (162), Valeggio sul Mincio (131), Bovolone (123), San Pietro in Cariano (118), Sona (115), San Bonifacio (110), Grezzana (105) e Legnago (102). Infine, è Cazzano di Tramigna il territorio veronese con la più alta percentuale di cittadini positivi rispetto al numero degli abitanti: 2,25%.