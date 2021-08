Da Affi a Zimella, i positivi al coronavirus nei comuni della provincia di Verona

Sono scesi dai 1.823 di mercoledì scorso, 18 agosto, ai 1.752 di oggi i positivi al coronavirus in isolamento in provincia di Verona. La differenza si può calcolare nel bollettino diffuso questa mattina dall'Ulss 9 Scaligera tra gli amministratori dei diversi Comuni. Un report che, tra le sue note, spiega il perché non sia sovrapponibile a quello della Regione Veneto. L'Ulss 9, infatti, include nelle sue tabelle tutti i positivi in isolamento «che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire"», mentre «i casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio"» sono conteggiati solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo. «Non sono riportati i casi con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta».

POSITIVI AL CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA - I DATI DEI COMUNI AGGIORNATI AL 20 AGOSTO 2021

Nonostante il calo dei positivi, diminuiscono anche i comuni che non hanno cittadini infettati dal virus. Mercoledì scorso erano 6 (Brentino Belluno, Erbezzo, Malcesine, San Mauro di Saline, Sant'Anna d'Alfaedo e Velo Veronese), mentre oggi sono 5 per un nuovo caso di positività riscontrato a San Mauro di Saline.

Negli altri comuni le variazioni sono di lieve entità. Le più grandi si registrano a Pescantina e Cavaion dove nel giro di due giorni si contano 10 positivi al coronavirus in meno. Diminuiscono i positivi anche a Verona, che resta il territorio ad averne di più (419). I numeri assoluti vengono però sempre rapportati alla popolazione residente. Nel capoluogo, ad esempio, i 419 casi equivalgono ad 1,62 positivi ogni mille abitante. E il comune con l'incidenza maggiore rimane Boschi Sant'Anna con 7,35 positivi ogni mille abitanti (10 positivi totali).