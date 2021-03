Covid, su 98 comuni veronesi 9 non hanno positivi. Ma i contagiati crescono

Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Marano di Valpolicella, Palù, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Velo Veronese, Concamarine e Cazzano di Tramigna ad oggi non hanno residenti infettati dal coronavirus

Difficile prevedere se sia l'inizio di una terza ondata di contagi oppure no. L'andamento della pandemia di coronavirus in Veneto sembra però chiaro: dopo i cali delle nuove infezioni di gennaio e della prima parte di febbraio, la curva sembra essersi stabilizzata alla fine del mese scorso ed ora sembra aver di nuovo virato verso l'alto. Lo mostrano gli ultimi aggiornamenti del bollettino regionale sull'emergenza Covid ed anche le tabelle sui positivi residenti nei vari territori della provincia di Verona. Tabelle fornite dall'Ulss 9 Scaligera e contenenti anche i numeri di coloro che sono sospetti, perché entrati potenzialmente in contatto con cittadini contagiati.

Poche le località veronesi che ad oggi, 2 marzo, non hanno né cittadini positivi né contatti sospetti. Sono Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Marano di Valpolicella, Palù, San Mauro di Saline, Selva di Progno e Velo Veronese. A questi si possono aggiungere Concamarine e Cazzano di Tramigna dove ci sono cittadini in isolamento, ma nessun positivo.

Negli altri territori i contagiati salgono e scendono, ma sono più i territori dove il numero dei positivi è salito rispetto a ieri. Crescite anche importanti come i +22 positivi a Verona (che resta il comune con più positivi: 515) e i +12 di Roncà.

Roveredo di Guà rimane infine il comune veronese con l'incidenza di positivi più alta sull'intera popolazione. Sono 8,73 i positivi di Roveredo ogni mille abitanti.

Queste le tabelle complete:

