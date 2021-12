Covid-19 nei comuni della provincia, Verona e Villafranca con più di 100 positivi

Oltre 100 positivi in più in isolamento solo nel comune di Verona e 74 in più in tutta la provincia. Il bollettino dell'Ulss 9 Scaligera non mostra miglioramenti complessivi sull'emergenza Covid in territorio scaligero. I positivi in isolamento e in stato di sorveglianza attiva in tutta la provincia sono saliti a 2.681 (ieri erano 2.607) ed oltre un quarto di questi vivono nel capoluogo. Tra i residenti di Verona, infatti, ci sono 719 positivi al coronavirus (ieri erano 605), che rappresentano circa 2,78 ogni mille abitanti.

POSITIVI AL COVID-19 NEI COMUNI VERONESI - AGGIORNAMENTO DEL 2 DICEMBRE 2021

Nelle note, l'Ulss ha spiegato che il suo report è diverso da quello della regione perché nel suo «sono incluse tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza attiva o da definire. Sono inoltre inclusi i casi in sorveglianza non necessaria, passiva o in auto-monitoraggio solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo. Sono infine inclusi i positivi in attesa di indagine epidemiologica. Non sono invece riportati i casi con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi».

I dati comunque mostrano la presenza del virus nei singoli comuni. Sono 93 i territori scaligeri con almeno un abitante positivo. E i cinque comuni senza positivi al virus sono Brentino Belluno, Cazzano di Tramigna, Erbezzo, Selva di Progno e Velo Veronese.

Oltre a Verona, solo Villafranca ha più di 100 positivi tra i suoi abitanti (101), ma anche in questo caso la loro presenza è relativamente bassa se confrontata alla popolazione totale (3,03 positivi ogni mille abitanti». Rimane invece alta la concentrazione di positivi a San Mauro di Saline dove ci sono 24,31 positivi ogni mille abitanti.