Positivi al coronavirus nei diversi territori comunali, la situazione nel Veronese

Sono 4.917 i positivi al coronavirus conteggiati oggi, 2 aprile, dall'Ulss 9 Scaligera nei diversi territori comunali della provincia di Verona. Il numero è contenuto nell'aggiornamento che l'azienda socio-sanitaria fornisce quotidianamente a tutte le amministrazioni locali. Rispetto al bollettino di ieri, il conto totale dei contagiati dal virus presenti nel Veronese è aumentato di 115 unità (ieri erano 4.802).

Le cifre, comunque, non risultano allineate con il bollettino regionale perché nel report dell'Ulss «non sono riportati i casi (né come sintesi né come dettaglio) con data di fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi o se ospiti di casa di riposo oppure ricoverati». E tra le varie voci inserite nella tabella dell'Ulss, suddivisa per i 98 comuni veronesi, sono inoltre incluse tutte le persone «in isolamento (data fine isolamento non passata) che sono in stato di sorveglianza attiva o da definire, i casi in sorveglianza non necessaria, passiva, i ricoverati e in auto-monitoraggio, solo se ricoverati o ospiti di case di riposo e i positivi senza data di fine sorveglianza da definire perché ancora in attesa di indagine epidemiologica».

SCARICA QUI LA TABELLA SULL'EMERGENZA COVID-19 NEI DIVERSI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Anche se i dati dell'Ulss non combaciano perfettamente con quelli della Regione, l'aggiornamento offre comunque un'ottima istantanea sulla presenza del virus nelle diverse realtà territoriali. Ferrara di Monte Baldo rimane l'unico comune senza contagiati dal coronavirus e senza neanche un cittadini sotto osservazione o in quarantena. I comuni veronesi con meno di dieci positivi sono 16, mentre sono 6 quelli con più di 100 positivi, tra cui anche il comune capoluogo dove gli infettati dal virus attualmente sono ancora più di mille. I sei comuni con più di 100 casi sono quelli più popolosi e quindi l'incidenza di questi contagi alti è ridotta. La più alta densità di casi positivi si registra in comuni con meno abitanti e la più alta in assoluto è quella di Roverè Veronese, dove attualmente i positivi sono quasi il 2% dei residenti.

Queste le tabelle riferite ad oggi:

