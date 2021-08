Covid-19 nel Veronese: 4 comuni senza positivi, in 2 comuni i casi sono più di 100

Boschi Sant'Anna, Concamarise, San Mauro di Saline e Vestenanova. Sono questi i comuni veronesi che oggi, 2 agosto, non hanno abitanti positivi al coronavirus. Sono 4 su 98 territori comunali della provincia, segno che il virus è tornato ad essere largamente diffuso sul territorio, anche se l'attuale ondata di contagi comincia a dare segni di rallentamento. Nel bollettino diffuso oggi dall'Ulss 9 Scaligera, il numero di positivi residenti nel Veronese risulta essere in calo. Ieri, i veronesi positivi al virus e sotto sorveglianza erano 2.404. Oggi, sono 2.386. È giusto però ribadire il fatto che nel resoconto dell'Ulss 9 vengono inseriti solo i positivi in stato di sorveglianza. Un metodo di raccolta dati diverso da quello usato dalla Regione Veneto per il suo bollettino quotidiano, dove sono conteggiati tutti i positivi. Ed anche per questo i due report non sono sovrapponibili.

COVID-19 NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNAMENTO DEL 2 AGOSTO 2021

Verona si conferma sempre il territorio scaligero con il maggior numero di positivi (681). Dietro Verona c'è Bussolengo (105) e questi due comuni sono gli unici nel Veronese ad avere più di 100 abitanti positivi al coronavirus. Ma i casi di positività si possono anche rapportare al numero di abitanti ed in questo momento tutti i comuni veronesi hanno una presenza di residenti positivi al virus inferiore all'1%. Oggi, l'incidenza più alta di positivi tra la popolazione si registra a Ferrara di Monte Baldo dove 2 casi di positività rappresentano il 7,97 per mille della popolazione.