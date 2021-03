Verona, Villafranca e Negrar i comuni con il maggior numero di Covid positivi

Anche nella tabella di oggi, 19 marzo, c'è solo un comune della provincia di Verona senza abitanti positivi al coronavirus ed è Ferrara di Monte Baldo. Negli altri 97 comuni veronesi, il virus c'è e purtroppo continua a contagiare nuovi cittadini. Sono solo 25 i territori scaligeri dove, rispetto a ieri, il numero dei positivi è diminuito. In tutti gli altri, i casi di positività sono aumentati o sono rimasti gli stessi. Purtroppo, diminuiscono i comuni con meno di 10 abitanti positivi, mentre ci sono comuni più popolosi con oltre 100 residenti positivi: Villafranca di Verona (214), San Bonifacio (108), Negrar (119). Solo nel capoluogo, i positivi sono più mille (1.127), i quali però non rappresentano neanche il cinque per mille della popolazione residente. Le incidenze più alte, infatti, si registrano nei comuni meno abitati, come San Mauro di Saline dove i positivi sono 11, i quali sono quasi il 20 per 1000 della popolazione.

Queste le tabelle complete, distribuite oggi dall'Ulss 9 Scaligera alle singole amministrazioni comunali. Tabelle che includono anche gli abitanti monitorati, come ad esempio i contatti stretti dei positivi o i casi sospetti:

Gallery