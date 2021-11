Su mille abitanti in provincia di Verona ce ne sono due positivi al coronavirus

In provincia di Verona, 2 abitanti su 1.000 sono positivi al coronavirus. Un dato sempre più in salita, come mostrano i dati contenuti nel bollettino di oggi, 17 novembre, dell'Ulss 9 Scaligera. Il report è stato inviato a tutte le amministrazioni comunali scaligere e contiene cifre diverse rispetto al resoconto regionale. «Sono incluse nel report tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire" - ha spiegato l'Ulss - Sono inoltre inclusi i casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo. Son infine incluse le persone "positive" in attesa di indagine epidemiologica. Non sono invece riportati i casi con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta».

POSITIVI AL CORONAVIRUS NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNAMENTO DEL 17 NOVEMBRE 2021

La tabella dell'Ulss e quella della Regione, pur con numeri diversi, comunque concordano sulla risalita dei contagi. Secondo il bollettino dell'Ulss 9 Scaligera, le persone in isolamento e in stato di sorveglianza in provincia di Verona sono 1.859 oggi. Ieri erano 1.718. Un aumento di 141 casi in un giorno, la maggior parte dei quali (95) nel territorio comunale di Verona. Negli altri comuni, la crescita è molto più contenuta e ci sono comune dove, invece, i casi scendono oppure non ci sono neanche. I territori veronesi senza abitanti positivi al virus sono 9 (Belfiore, Brentino Belluno, Brenzone, Cazzano di Tramigna, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Palù, Pressana, Vestenanova), mentre Villafranca è il comune con la migliore diminuzione di casi in un giorno (-6). Restano comunque tanti i positivi a Villafranca (54), che è il secondo comune per numero di abitanti in isolamento. Il primo è Verona con 629, ma sono numeri che vanno rapportati anche al numero di residenti. Infatti, il territorio con il numero di positivi più alto rispetto al numero di abitanti è San Mauro di Saline, dove 10,42 abitanti ogni 1.000 sono positivi.