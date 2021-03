Da Ferrara di Monte Baldo a Verona, la presenza del Covid nei singoli comuni

Da Ferrara di Monte Baldo a Verona. Da 0 a 1.072. L'Ulss 9 Scaligera ha fornito alle amministrazioni comunali veronesi l'aggiornamento sulla presenza del coronavirus nei singoli territori. Nelle tabelle che si riferiscono alla giornata di oggi, 17 marzo, Ferrara di Monte Baldo rimane l'unico comune senza positivi al virus e senza casi sospetti sottoposti a sorveglianza. Il comune in cui ci sono più casi (ma anche quello più popoloso) è Verona, l'unico con un numero di positivi superiore a mille (1.072, con 68 ricoverati). Alle spalle del capoluogo, due territori comunali con almeno 100 casi: Villafranca di Verona (207) e Negrar di Valpolicella (100). Tutti gli altri hanno residenti positivi che si contano a decine, mentre sono poche le realtà con meno di 10 contagiati dal coronavirus. E purtroppo sono poche anche le realtà in cui, nel giro di un giorno, il numero dei positivi è diminuito per effetto delle guarigioni.

Tolto Ferrara di Monte Baldo, tutti gli altri comuni veronese hanno un'incidenza di casi superiore all'1 per mille. L'incidenza più alta, al momento, è quella del comune di Povegliano Veronese, dove i 96 positivi equivalgono a 13,19 casi ogni mille abitanti.

Queste le tabelle che raccolgono tutti i comuni:

