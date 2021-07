Verona, Villafranca e Bussolengo, i comuni con più positivi al coronavirus

Non rileva i dati come la Regione Veneto, ma anche l'Ulss 9 Scaligera produce ogni giorno un bollettino sulla diffusione del coronavirus nel Veronese. Un bollettino che inserisce in un tabella le informazioni più rilevanti, suddivise per i 98 territori comunali della provincia. Ed il report di oggi, 17 luglio, non sarà sovrapponibile a quello ufficiale della Regione, ma ne restituisce la stessa tendenza, la stessa ribadita anche dal direttore generale dell'Ulss 9 Pietro Girardi: i contagi continuano ad aumentare.

I POSITIVI AL CORONAVIRUS NEI COMUNI VERONESI - AGGIORNAMENTO DEL 17 LUGLIO 2021

I positivi sotto sorveglianza in provincia di Verona oggi sono 1.134 (ieri erano 970) e si sono ridotti a 19 i territori comunali senza abitanti positivi al virus. Il comune con il maggior numero di positivi è sempre il capoluogo con 462, seguita da Villafranca con 55 e da Bussolengo con 49. Il rapporto tra il numero di positivi e il numero di abitanti, però, non vede al primo posto Verona. L'incidenza più alta si registra a Angiari dove 10 positivi rappresentano 4,18 positivi ogni mille abitanti.