Positivi nei comuni della provincia di Verona: numeri ancora alti ma in calo

Dall'Ulss 9 Scaligera arriva un altro segnale positivo, che si aggiunge a quanto annunciato oggi, 17 gennaio, dal presidente della Regione Luca Zaia. Il governatore veneto ha spiegato che, da qualche giorno, la curva dei contagi da coronavirus si è appiattita e questo potrebbe essere il preludio ad un progressivo calo delle infezioni e dei positivi al virus. Calo che ancora non s'intravede nel bollettino della Regione Veneto di oggi, ma che invece già si legge nel resoconto che l'Ulss della provincia di Verona ha inviato alle amministrazioni comunali scaligere.

Scarica qui le tabelle sui positivi al coronavirus nei comuni della provincia di Verona aggiornato al 17 gennaio 2022

Tra il bollettino regionale e quello dell'Ulss ci sono sempre le differenze descritte nelle note dall'azienda socio-sanitaria scaligera. «Sono incluse nel report tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire" - scrive l'Ulss 9 Scaligera riferendosi al proprio resoconto - I casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva" ed "Auto-monitoraggio" sono inclusi solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo. E sono comperese anche le persone "positive" ancora in attesa di indagine epidemiologica. Non sono invece riportati i casi con data di fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, se ospiti di casa di riposo o ricoverati».

Fatta questa premessa, è comunque evidente il calo dei veronesi positivi al virus nella maggior parte dei comuni scaligeri. Addirittura nel territorio di Verona la diminuzione nel giro di un giorno è a tre cifre (-161), anche se il numero dei positivi nel capoluogo resta il più alto della provincia (11.194). Sotto Verona, per numero di positivi tra gli abitanti, ci sono cinque comuni con più di mille positivi (Bussolengo, Legnago, Pescantina, San Giovanni Lupatoto e Villafranca di Verona). Il comune con meno positivi è invece Ferrara di Monte Baldo (8), l'unico con meno di 10 positivi tra i suoi residenti. Infine, Erbezzo è il territorio con il più alto rapporto tra numero di positivi e abitanti. Ogni mille residenti ad Erbezzo 108,53 sono positivi al coronavirus.