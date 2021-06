Covid. In 35 comuni veronesi nessun positivo, in 58 i positivi sono meno di 10

Piccoli ma buoni cambiamenti. Nella tabella sull'emergenza Covid diffusa oggi, 16 giugno, dall'Ulss 9 Scaligera alle amministrazioni comunali veronesi ci sono poche differenze rispetto all'aggiornamento di ieri. I positivi al virus sono scesi da 359 a 350, anche se sarebbe più corretto specificare che questi sono i positivi sotto sorveglianza. Nel bollettino della Regione Veneto, infatti, il numero di positivi nel Veronese è più alto perché la Regione tiene conto di tutti i positivi, mentre nella tabella dell'Ulss non figurano tra i positivi coloro che hanno superato la data di fine sorveglianza. L'azienda socio-sanitaria scaligera, comunque, rendiconta tutti i veronesi che si trovano in isolamento ed anche i ricoverati e gli ospiti delle case di riposo che sono sottoposti ad un qualsiasi tipo di sorveglianza perché potrebbero aver contratto il virus.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA, I DATI DEI COMUNI AGGIORNATI AL 16 GIUGNO 2021

Sono saliti da 34 a 35 i comuni veronesi senza neanche un abitante positivo al coronavirus, anche se la lista di questi comuni è molto variabile. Ci sono comuni che un giorno fanno parte di questa lista e il giorno dopo escono e viceversa. Sono invece 58 i comuni veronesi con un numero di positivi al coronavirus inferiore a 10. Con più di 10 abitanti positivi ci sono solo Verona (119), Legnago (30), Bosco Chiesanuova (13), San Giovanni Lupatoto (11) e Villafranca di Verona (10). Dieci, infine, i territori che hanno un numero di abitanti positivi al coronavirus superiore ad uno ogni mille abitanti. Tra questi, il comune con l'incidenza di positivi più alta è Bosco Chiesanuova (3,66 positivi ogni 1.000 abitanti).

Queste le tabelle di oggi: