Verona, San Bonifacio e Bovolone i comuni con più positivi al coronavirus

È un saliscendi continuo l'andamento tracciato dal coronavirus in provincia di Verona. Il numero dei cittadini ancora contagiati dal virus varia di giorno in giorno, alternando aumenti e diminuzioni. Oggi, 15 settembre, il bollettino dell'Ulss 9 Scaligera mostra un aumento nel numero dei veronesi attualmente positivi al coronavirus. Numero che ieri era sceso da 1.270 a 1.261 e che oggi è risalito a 1.310. Il territorio con la maggior differenza è San Bonifacio con 6 positivi in più rispetto a ieri. Il calo più consistente si è visto invece a Roncà con tre positivi in meno.

CORONAVIRUS NEI COMUNI VERONESI - AGGIORNAMENTO DEL 15 SETTEMBRE 2021

La rilevazione dell'Ulss 9 Scaligera rimane sempre diversa da quella della Regione Veneto ed è la stessa Ulss a spiegare nelle note le differenze. Nel bollettino dell'Ulss sono incluse «tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire" - con riportato nelle note - Sono inoltre inclusi i casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", ma solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo. Sono infine incluse le persone "positive" con data di fine sorveglianza "Da definire" perché ancora in attesa di indagine epidemiologica. Infine, non sono riportati i casi con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o se ricoverati».

Verona, San Bonifacio e Bovolone sono i tre comuni scaligeri con il maggior numero di positivi. Nel capoluogo sono 284, ma con una media di 1,1 positivo ogni mille abitanti. A San Bonifacio sono 60 (2,8 positivi ogni mille abitanti) e a Bovolone sono 46 (2,85 positivi ogni mille abitanti). Dodici, invece, i territori senza positivi all'interno dei loro confini. E sono infine Gazzo Veronese e Sant'Anna d'Alfaedo i comuni con la presenza più alta di positivi in proporzione al numero di abitanti. A Gazzo ci sono 3,98 positivi ogni mille abitanti, a Sant'anna 3,94.