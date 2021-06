Più di un terzo dei comuni veronesi senza abitanti positivi al coronavirus

Solo a Verona, Bosco Chiesanuova, Legnago e San Giovanni Lupatoto ci sono almeno 10 contagiati. In tutti gli altri o non ce ne sono o ce ne sono davvero pochi

Sono scesi da 384 a 359 i positivi al coronavirus segnalati dall'Ulss 9 Scaligera alle amministrazioni comunali della provincia di Verona. Un calo avvenuto nel giro di un giorno e visibile nella tabella aggiornata quotidianamente dall'azienda socio-sanitaria veronese. Una tabella che, va sempre ricordato, non è paragonabile con quella prodotta dalla Regione Veneto sempre sull'emergenza Covid, soprattutto perché tra i positivi conteggiati dall'Ulss non figurano più i cittadini giunti al termine del loro periodo di sorveglianza, anche se non ancora negativizzati. Rispetto alla Regione, però, l'Ulss fornisce qualche dato, ad esempio, sul tracciamento dei contatti. Nella tabella dell'Ulss 9 Scaligera è possibile vedere quanti sono i veronesi sotto sorveglianza in ogni singolo territorio comunale, anche se non si tiene conto dei casi di sorveglianza non necessaria, passiva o in auto-monitoraggio che non riguardano ricoverati oppure ospiti di case di riposo.

TABELLA DEL 15 GIUGNO 2021 SULLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS NEI SINGOLI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Pur essendo altamente variabile, continua a diventare sempre più numeroso il gruppo dei comuni senza abitanti positivi al coronavirus. Oggi, 15 giugno, questo gruppo è composto da 34 comuni, oltre un terzo di tutti quelli che compongono la provincia scaligera. Nei due terzi della provincia in cui il virus c'è, solo a Verona c'è un numero di positivi superiore a 100 (121). Numero che però tende a diminuire. Sono invece tre i territori con almeno 10 positivi: Bosco Chiesanuova (13), Legnago (31) e San Giovanni Lupatoto (10). Quindi, si può affermare che è molto vasta l'area della provincia di Verona in cui il coronavirus è assente o è presente in pochissimi casi. E sono molto bassi anche i rapporti tra i positivi presenti e il totale degli abitanti dei singoli comuni. Un rapporto che solo in pochi casi è superiore all'uno per mille e solo a Bosco Chiesanuova si contano più di tre positivi al coronavirus ogni mille abitanti.

Questa la tabella dell'Ulss 9 Scaligera di oggi: