Dalla città alla provincia, la mappa aggiornata del coronavirus nel Veronese

Rimane sempre lo scarto di qualche numero tra il bollettino della Regione Veneto ed il bollettino dell'Ulss 9 Scaligera sulla presenza del coronavirus in provincia di Verona. Diverse sono le modalità di raccolta dati, come specificato dall'Ulss, il cui report però rimane fondamentale per gli amministratori locali veronesi. Nelle tabelle dell'azienda socio-sanitaria scaligera è possibile infatti conoscere dove e come il virus sta circolando nei singoli territorio comunali. L'Ulss 9 Scaligera, infatti, include nelle sue tabelle «tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire" - con riportato nelle note - Sono inoltre inclusi i casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", ma solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo. Sono infine incluse le persone "positive" con data di fine sorveglianza "Da definire" perché ancora in attesa di indagine epidemiologica. Non sono riportati i casi con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o se ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta».

CORONAVIRUS NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNAMENTO DEL 14 SETTEMBRE 2021

Tra bollettino regionale e bollettino dell'Ulss dunque non c'è una quadratura perfetta, ma c'è sintonia sulla tendenza. In entrambi i report, infatti, i positivi al coronavirus in provincia di Verona calano. Nelle tabelle dell'Ulss 9 Scaligera ieri erano conteggiati 1.270 positivi in isolamento nel Veronese. Oggi sono 1.261. Il calo però non è omogeneo e in alcuni casi ci sono territori dove invece i positivi aumentano. Il calo più vistoso è quello di Mezzane di Sotto, comune interessato da un focolaio nella casa di riposo. Rispetto a ieri, a Mezzane, ci sono 13 positivi al virus in meno. Altrettanto vistosa è però la crescita dei positivi a Legnago, dove in un giorno se ne contano 10 di più.

Con 282 residenti positivi, Verona è sempre il comune con il maggior numero di contagiati, seguito da Bovolone (44) e da Legnago (39). In questi territori però è relativamente bassa la presenza di positivi in relazione alla popolazione. Il peggior rapporto tra positivi e numero di abitanti si registra infatti a Gazzo Veronese con 4,17 positivi ogni mille abitanti.