Da Ferrara di Monte Baldo a Verona, i positivi al coronavirus nei comuni scaligeri

Deve passare ancora del tempo prima che i sindaci veronesi possano vedere il numero zero alla voce positivi al coronavirus tra i residenti nei propri comuni. La tendenza, però, è quella giusta. Nelle ultime 24 ore, il numero dei veronesi positivi a virus è diminuito in 89 territori sui 98 della provincia. E in tre dei nove comuni dove non si è registrato un calo la cifra è rimasta immutata. Lo mostrano le tabelle fornite dall'Ulss 9 Scaligera agli amministratori locali, le quali mostrano una tendenza in linea con i dati regionali, anche se i due resoconti sono costruiti in modo diverso. «Sono incluse nel report tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire" - ha scritto nelle note al suo report l'Ulss 9 Scaligera - I casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva" ed "Auto-monitoraggio" sono inclusi solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo. E sono comprese anche le persone "positive" ancora in attesa di indagine epidemiologica. Non sono invece riportati i casi con data di fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, se ospiti di casa di riposo o ricoverati».

Scarica qui i dati sui positivi al coronavirus nei comuni della provincia di Verona aggiornati al 14 febbraio 2022

Ai due estremi ci sono sempre Ferrara di Monte Baldo e Verona. Il primo è il comune con meno positivi al virus di tutta la provincia (2), il capoluogo è invece quello che ne conta di più (2.735). Verona è anche l'unico comune con più di 400 positivi. Infatti, il secondo territorio per numero di contagiati attuali è Villafranca di Verona con 392. Ancora pochi (4) i comuni con meno di 10 positivi, mentre circa un terzo ne hanno più 100. Relativamente basso (intorno all'1%) il rapporto tra numero di positivi al virus e numero di residenti. Il territorio che in proporzione al numero di abitanti ha più contagiati è Roverè Veronese con 29,41 positivi ogni mille abitanti.