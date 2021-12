Ferrara di Monte Baldo torna senza abitanti positivi al Covid e fa compagnia a Velo

Velo Veronese non è più l'unico comune della provincia di Verona senza abitanti positivi al coronavirus. Nell'aggiornamento sui singoli territori diffuso oggi, 13 dicembre, dall'Ulss 9 Scaligera si leggono, tra le altre, due negativizzazioni a Ferrara di Monte Baldo, che quindi torna ad essere un paese senza residenti attualmente contagiati dal virus. L'andamento, comunque, rimane altamente volatile e quindi la situazione può migliorare o peggiorare molto anche nel giro di un giorno. Rispetto a ieri, ad esempio, Verona a 10 positivi in più ed anche Villafranca mostra un +6 in 24 ore. Nette però anche alcune diminuzioni, come quelle di Legnago (-8) e Caldiero (-7).

POSITIVI AL CORONAVIRUS NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNAMENTO DEL 13 DICEMBRE 2021

In totale, anche nel report dell'Ulss, i positivi al coronavirus continuano a crescere nel Veronese. Ieri erano 4.164 ed oggi sono 4.175. Anche se l'Ulss 9 Scaligera non tiene conto dei casi di positività allo stesso modo della Regione Veneto. «Sono incluse nel report tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza attiva o da definire - ha spiegato l'azienda socio-sanitaria veronese - Sono inoltre inclusi i casi in sorveglianza non necessaria, passiva e di auto-monitoraggio, solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo. E sono infine incluse le persone positive ancora in attesa di indagine epidemiologica. Nono sono riportati i casi con data di fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati».

Sui 4.175 positivi al virus, 1.144 abitano nel capoluogo, dove la densità dei contagiati è di 4,42 positivi ogni mille abitanti. Gli altri comuni con almeno 100 positivi sono Villafranca (198), Bussolengo (138), San Giovanni Lupatoto (132), Pescantina (123), Valeggio sul Mincio (107), Legnago (103) e Sona (100). Ma in nessuno di questi comuni, la presenza dei positivi raggiunge l'1% del totale della popolazione. Un 1%, invece, superato a Cazzano di Tramigna (1,85% di positivi sul totale dei residenti), San Mauro di Saline (1,73%), Pastrengo (1,18%) e Roveredo di Guà (1,06%).