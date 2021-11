Verona, Villafranca e Villa Bartolomea, i comuni con più positivi al coronavirus

Quasi 100 positivi in più nel giro di 24 ore. È questo l'aumento segnalato oggi, 12 novembre, dall'Ulss 9 Scaligera nel suo bollettino sul coronavirus in provincia di Verona. Il report è stato inoltrato a tutte le amministrazioni comunali per informarle sull'andamento pandemico dei singoli territori. Un aggiornamento diverso da quello fornito dalla Regione Veneto, come spiegato dalla stessa Ulss nelle note: «Sono incluse nel report tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire". Sono inoltre inclusi i casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo. Son infine incluse le persone "positive" in attesa di indagine epidemiologica. Non sono invece riportati i casi con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta».

COVID-19 NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNAMENTO DEL 12 NOVEMBRE 2021

I positivi al coronavirus conteggiati ieri dall'Ulss 9 Scaligera erano 1.535. Oggi sono 1.632, quindi 97 in più. Tre i comuni con una crescita a due cifre: Cerea (+10), Villa Bartolomea (+13) e Verona (+47). Il territorio del capoluogo è sempre quello con il maggior numero di casi di positività attualmente attivi (577) ed è sempre molto distanziato dagli altri comuni. Dietro Verona c'è infatti Villafranca con 48 e Villa Bartolomea con 46. Dieci, invece, i comuni senza residenti positivi al virus: Brentino Belluno, Brenzone, Costermano, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Isola Rizza, Palù, Pressana, San Zeno di Montagna e Zimella. Infine, è Bosco Chiesanuova il comune con la più alta concentrazione di contagiati in relazione al numero di abitanti. Ogni mille residenti, 8,16 sono positivi.