Coronavirus nei comuni veronesi, solo a Ferrara di Monte Baldo zero casi

È rimasto solo Ferrara di Monte Baldo come comune della provincia di Verona senza positivi al coronavirus e senza cittadini sottoposti a una qualche tipo di sorveglianza o isolamenti perché sospetti o perché entrati in contatto con cittadini contagiati dal virus.

Nella tabella di oggi, 12 marzo, fornita dall'Ulss 9 Scaligera alle amministrazioni locali veronesi, solo a Ferrara di Monte Baldo si legge un numero di positivi tra i residenti pari a zero. Rispetto a ieri, un caso di positività si è aggiunto a Velo Veronese e un altro caso a Palù, lasciando dunque solo Ferrara di Monte Baldo tra i territori comunali senza contagiati.

Sono 20 su 98 i comuni con una differenza passiva tra il numero dei positivi di ieri e quello di oggi, questo significa che in un giorno la presenza del virus è rimasta stabile o è aumentata in circa quattro quinti del territorio. L'aumento maggiore lo ha fatto registrare Verona con 23 casi in più in 24 ore. E il capoluogo è anche il territorio con il maggior numero di positivi (902), anche se il comune con la maggiore incidenza è Povegliano, dove i 103 positivi noti rappresentano il 14 per mille della popolazione.

Questa la tabella completa:

Gallery