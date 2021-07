Positivi al coronavirus, comune per comune i numeri della provincia di Verona

I dieci comuni con il maggior numero di positivi sono: Bussolengo, Monteforte d'Alpone, Negrar, Pescantina, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Verona e Villafranca

Le cifre non combaciano con quelle del bollettino regionale sul coronavirus perché diversa è la modalità di raccolta dei dati, ma anche oggi, 12 luglio, l'Ulss 9 Scaligera ha trasmesso alle amministrazioni comunali della provincia di Verona il suo resoconto sui positivi al virus sotto sorveglianza e sul tracciamento dei contatti nel Veronese.

BOLLETTINO ULSS 9 SCALIGERA POSITIVI AL CORONAVIRUS NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNAMENTO DEL 12 LUGLIO 2021

Rispetto a ieri, la situazione è rimasta quasi del tutto stabile. I positivi al coronavirus tra gli abitanti della provincia di Verona sono passati da 512 a 524. Restano 43 i comuni senza cittadini positivi al virus, anche se non sono gli stessi di ieri (si è aggiunta Boschi Sant'Anna, mentre Garda è uscito da questo gruppo). Sono diventati 45 i territori con un numero di positivi inferiore a dieci. Ed i dieci comuni con il maggior numero di positivi sono: Bussolengo (24 positivi), Monteforte d'Alpone (12), Negrar (17), Pescantina (11), San Bonifacio (10), San Giovanni Lupatoto (30), San Martino Buon Albergo (21), San Pietro in Cariano (12), Verona (223) e Villafranca (18).

Infine, sono sempre otto i comuni veronesi che hanno un rapporto tra positivi e numero di abitanti superiore all'1 per 1.000. Sono: Bussolengo (1,16 positivi ogni mille abitanti) Costermano (1,29 positivi ogni mille abitanti), Marano di Valpolicella (2,56 positivi ogni mille abitanti), Monteforte d'Alpone (1,33 positivi ogni mille abitanti), Negrar (1,01 positivi ogni mille abitanti), Nogarole Rocca (1,04 positivi ogni mille abitanti), San Giovanni Lupatoto (1,18 positivi ogni mille abitanti) e San Martino Buon Alberto (1,32 positivi ogni mille abitanti).