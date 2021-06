Coronavirus nei comuni veronesi, sono 29 i territori con zero abitanti positivi

Sono scesi a 403 i veronesi sotto sorveglianza perché positivi al coronavirus. Il bollettino fornito oggi, 12 giugno, dall'Ulss 9 Scaligera alle amministrazioni comunali scaligere aggiorna al ribasso il numero di cittadini positivi al virus e quindi da monitorare. Ieri, infatti, erano 417.

Numeri che differiscono dal bollettino regionale perché raccolti in modo diverso. Nelle tabelle dell'Ulss non figurano tra i positivi coloro che hanno superato la data di fine sorveglianza, anche se ancora non ufficialmente negativizzati. Nella sintesi fornita dalla Regione, invece, non vengono mostrati i cittadini in quarantena perché venuti in contatto con positivi al coronavirus. L'Ulss, in sostanza, informa i Comuni sui loro residenti sotto sorveglianza, anche se i casi di sorveglianza non necessaria, passiva o in auto-monitoraggio sono registrati solo se si tratta di cittadini ricoverati oppure ospiti di case di riposo.

I POSITIVI AL CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA SUDDIVISI PER COMUNI

Sono 29 i comuni veronesi senza positivi al coronavirus tra i loro abitanti, mentre solo Verona ha un numero di positivi superiori a 100 (140). Pochi i comuni con almeno 10 contagiati (30 a Legnago, 11 a San Giovanni Lupatoto, 14 a Villafranca e 10 a Zevio). Ciò significa che la maggior parte dei comuni veronesi ha un basso numero di residenti positivi al virus. E bassa è anche l'incidenza dei positivi rispetto alla popolazione. Solo un comune ha più di un contagiato ogni mille abitanti. Questo comune è Angiari che ha 2,93 positivi ogni mille abitanti.

Queste le tabelle complete: