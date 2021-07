Più di 200 positivi al coronavirus nella città di Verona. Tutti i dati dei comuni

Sono diventati più di mille i veronesi sono osservazione per il coronavirus. Il dato esatto, riportato nel bollettino dell'Ulss 9 Scaligera è di 1.011, sommando ai positivi al virus anche coloro che non risultano contagiati ma che sono entrati in contatto con un contagiato o che sono casi sospetti. Nella tabella diffusa oggi, 11 luglio, alle amministrazioni locali veronesi, l'Ulss 9 ha comunque ricordato che nel suo resoconto non figurano i casi con data di fine sorveglianza passata, neanche se positivi. Nel bollettino regionale, invece, questi casi vengono sempre registrati. Quindi i due report non combaciano perfettamente. Nella tabella dell'Ulss 9, però, sono inclusi tutti i veronesi in isolamento e che sono in stato di sorveglianza attiva o da definire, mentre per gli altri casi di sorveglianza viene tenuto conto solo dei veronesi ricoverati o ospiti in una casa di riposo.

POSITIVI AL CORONAVIRUS NEI COMUNI VERONESI - AGGIORNAMENTO DELL'11 LUGLIO 2021

Nel dettaglio, nei comuni veronesi attualmente vivono 512 cittadini positivi al coronavirus (ieri erano 490). I comuni senza nessun abitante positivo sono 43, mentre sono 44 i comuni con un numero di abitanti positivi al virus inferiore a 10. Gli altri 11 comuni sono (tra parentesi il numero di abitanti positivi): Bussolengo (21), Monteforte d'Alpone (12), Negrar (17), Pescantina (10), San Bonifacio (10), San Giovanni Lupatoto (29), San Martino Buon Albergo (20), San Pietro in Cariano (11), Verona (208), Villafranca (17) e Zevio (10). In quasi tutti i territori comunali, però, l'incidenza di positivi è inferiore all'uno per mille. Fanno eccezione: Bussolengo (1,02 positivi ogni mille abitanti) Costermano (1,03 positivi ogni mille abitanti), Marano di Valpolicella (2,56 positivi ogni mille abitanti), Monteforte d'Alpone (1,33 positivi ogni mille abitanti), Negrar (1,01 positivi ogni mille abitanti), Nogarole Rocca (1,04 positivi ogni mille abitanti), San Giovanni Lupatoto (1,14 positivi ogni mille abitanti) e San Martino Buon Alberto (1,26 positivi ogni mille abitanti).