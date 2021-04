Anche Roverchiara tra i comuni veronesi senza abitanti positivi al coronavirus

Ieri, 9 aprile, Selva di Progno si era unita a Erbezzo e Velo Veronese nel gruppo dei comuni veronesi senza abitanti positivi al coronavirus. Oggi, a questo gruppo, si è unita anche Roverchiara. Nell'aggiornamento fornito dall'Ulss 9 Scaligera alle amministrazioni locali scaligere, è questa la novità più rilevante. Diventano dunque quattro i territori comunali senza cittadini positivi al virus.

LE TABELLE CON L'ANDAMENTO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS NEI COMUNI VERONESI AGGIORNATO AL 10 APRILE 2021

Netto il calo di positivi nel giro di un giorno. Ieri erano 4.209, mentre oggi sono 4.007. Ricordiamo, però, sempre che il bollettino dell'Ulss 9 Scaligera differisce da quello della Regione Veneto in quanto non riporta i casi con data di fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, oppure ospiti di casa di riposo o ricoverati. Il report complessivo regionale invece conteggia anche questi casi e quindi i due aggiornamenti non sono sovrapponibili. Oltre ai positivi, poi, nelle tabelle dell'Ulss sono inseriti anche i cittadini in isolamento e in stato di sorveglianza attiva o da definire, insieme ai ricoverati e ai casi in sorveglianza non necessaria, passiva e in auto-monitoraggio, solo se ricoverati oppure ospiti di case di riposo. Infine, sono riportati anche i positivi la cui data di fine sorveglianza è da definire.

Sono diventati due i comuni con più di 100 domiciliati positivi al virus. Sono Verona con 945 casi e Villafranca con 205. Restano, comunque, relativamente pochi i territori con meno di 10 positivi tra i propri abitanti. Infine, sono quattro i comuni veronese che hanno una presenza di positivi al coronavirus superiore all'1% della proprio popolazione. L'incidenza più alta ce l'ha Roverè Veronese (1,2%) e alle sue spalle ci sono nell'ordine: San Zeno di Montagna, Sanguinetto e Vestenanova.

