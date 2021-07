Covid-19, Verona e Monteforte d'Alpone sono ancora i comuni con più positivi

In attesa di conoscere i dati ufficiali della Regione Veneto, l'Ulss 9 Scaligera ha fornito ai comuni veronesi la sua tabella di oggi, 1 luglio, sulla diffusione del coronavirus in provincia di Verona. La presenza del virus nel Veronese è di poco cresciuta nel giro di un giorno, passando dai 143 veronesi positivi di ieri ai 159 di questa mattina. Una presenza che però riguarda solamente i positivi sottoposti a sorveglianza. Terminato il periodo di sorveglianza, infatti, i positivi non vengono più conteggiati dall'Ulss anche se non si sono ancora negativizzati. Nel report dell'Ulss 9 Scaligera, inoltre, sono inclusi tutti i veronesi in isolamento che sono in stato di sorveglianza attiva e coloro che hanno altri tipi di sorveglianza ma solo se sono ricoverati e se sono ospiti di case di riposo.

CORONAVIRUS NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNAMENTO DELL'1 LUGLIO 2021

In 24 ore è aumento il numero dei positivi al coronavirus in provincia di Verona ed è diminuito il numero dei territori senza casi di positività tra i suoi abitanti. Ieri erano 62, oggi sono 59. Restano però solo due i comuni con più di 10 casi: Verona (63) e Monteforte d'Alpone (11). E Monteforte è anche tra i tre comuni che hanno una presenza di abitanti positivi al coronavirus superiore all'1 per 1.000. A Monteforte la presenza è di 1,22 positivi ogni 1.000 abitanti, a Selva di Progno è di 1,12 ogni 1.000 abitanti e a Bosco Chiesanuova è di 1,69 positivi ogni 1.000 abitanti.

Questa la tabella diffusa dall'Ulss 9 Scaligera: