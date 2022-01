Positivi al coronavirus in provincia di Verona, calano in 92 comuni su 98

Ancora tutti i comuni della provincia di Verona hanno almeno un residente positivo al coronavirus, ma il numero dei casi diminuisce. Lo si legge nel bollettino della Regione Veneto ed anche nel resoconto fornito ai Comuni dall'Ulss 9 Scaligera. Due documenti differenti, come scritto dall'Ulss nelle note delle sue tabelle: «Sono incluse nel report tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire". I casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva" ed "Auto-monitoraggio" sono inclusi solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo. E sono comprese anche le persone "positive" ancora in attesa di indagine epidemiologica. Non sono invece riportati i casi con data di fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, se ospiti di casa di riposo o ricoverati».

Scarica qui il bollettino con i casi positivi al coronavirus suddivisi tra i diversi comuni della provincia di Verona aggiornato al 31 gennaio 2022

Tra ieri e oggi, i casi sono aumentati di un positivi solo in tre comuni (Bonavigo, Brenzone e San Mauro di Saline), sono rimasti stabili in tre comuni (Ferrara di Monte Baldo, Fumane e San Zeno di Montagna) e in tutti gli altri 92 sono calati. Il calo più grande lo ha registrato Verona (-603) che però rimane il territorio con più casi in assoluto (5.844) e l'unico con più di 900 positivi tra i propri abitanti. Il comune che ne conta di meno è invece Ferrara di Monte Baldo (4), l'unico con meno di 10 positivi tra i suoi residenti. Infine, tutti i comuni hanno almeno l'1% degli abitanti positivi al coronavirus. Il territorio con la percentuale più alta è Concamarise con il 6% dei residenti positivi al coronavirus (60,77 abitanti ogni mille abitanti).