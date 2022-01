Indagine sulle acque reflue del Veneto: la variante Omicron è dominante

La variante Omicron del coronavirus è risultata dominante in Veneto a seguito di un particolare studio condotto sulle acque reflue della regione. In Veneto, la variante Omicron è apparsa inizialmente nella settimana tra il 5 e l'11 dicembre ed è diventata dominante in quella tra il 19 e il 25 dicembre 2021, quando è stata riscontrata in poco meno dell'80% dei campioni sequenziati.

Il dato è stato reso noto dalla responsabile della direzione regionale prevenzione Francesca Russo nel corso del punto stampa di oggi, 3 gennaio, tenuto dal presidente Luca Zaia e dall'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin.

All’iniziativa di sorveglianza sistematica del Covid e delle sue varianti nelle acque reflue, istituita dal Ministero della Salute con il coordinamento dell'Iss (Istituto Superiore di Sanità), il Veneto ha subito aderito. «Considerata l'importanza di tale sorveglianza - ha fatto notare Lanzarin - la Regione Veneto ha partecipato su base volontaristica a tutte le fasi sperimentali del progetto, supportando l'Iss con i dati e l'esito dei campionamenti attuati. Ed ha individuato, come richiesto dall'Iss, una serie di depuratori da campionare, privilegiando quelli a cui conferiscono i capoluoghi di provincia e i depuratori di Jesolo, Bassano e Peschiera, quali centri di particolare interesse turistico».