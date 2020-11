Da maggio, 12 veronesi denunciati per non aver rispettato la quarantena

Il Ministero dell'interno ha diffuso un nuovo aggiornamento sui controlli eseguiti dalle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle norme anti-Covid da parte dei cittadini e delle attività economiche. Il monitoraggio è iniziato dal 3 maggio, quindi dalla fine del lockdown, e al momento sono rendicontati al 10 novembre.

I CONTROLLI IN PROVINCIA DI VERONA. In poco più di sei mesi, i veronesi controllati sono stati 175.111 e quelli sanzionati sono stati 804. Fino al 3 giugno sono state in vigore anche le autocertificazioni per motivare gli spostamenti e sono stati 5 i veronesi denunciati per false dichiarazioni. E sempre fino al 3 giugno, per altri reati sono stati denunciati 62 cittadini del Veronese. Infine, sono stati 12 i positivi al coronavirus scoperti a non rispettare la quarantena e per questo denunciati.

Gli accertamenti hanno riguardato anche gli esercizi commerciali: 31.459 quelli controllati e 60 le multe elevate. Le infrazioni rilevate dagli operatori hanno poi costretto alla chiusura provvisoria di 26 attività, mentre sono state 5 quelle chiuse definitivamente.

I CONTROLLI IN VENETO. I controlli delle norme anti-contagio in tutta la regione finora hanno riguardato 662.379 cittadini, fra i quali ci sono anche i 2.619 che sono stati multati. I divieti in vigore fino al 3 giugno sono stati violati da 390 veneti, tutti denunciati. E 16 di queste violazioni hanno riguardato le autocertificazioni. Denunciati, inoltre, 39 positivi che non avevano rispettato l'isolamento domiciliare.

Sono 193.412 le attività economiche che in tutto il Veneto sono state visitate dalle forze dell'ordine per accertare il rispetto delle norme di sicurezza contro la pandemia. Le multe che sono state fatte sono 180. Sono 44 gli esercizi sanzionati con la chiusura temporanea mentre sono 18 quelli puniti con la chiusura totale.