Da marzo a settembre, a Verona quasi 300 morti in più rispetto alla media

Istat (l'istituto italiano di statistica) ha recentemente diffuso nuove informazioni utili alla comprensione della situazione legata all'emergenza Covid-19. Il 3 dicembre scorso, sono stati forniti i dati sui decessi avvenuti dall'1 gennaio al 30 settembre 2020 in tutti i comuni italiani. E l'ampia base di questi dati ha consentito di valutare gli effetti dell'impatto della diffusione del coronavirus.

A livello nazionale, nei primi due mesi, la mortalità è risultata inferiore rispetto alla media dello stesso periodo riferita al lustro 2015-2019. A partire da marzo e fino al mese di maggio, mesi caratterizzati dalla prima ondata di Covid-19, si evidenzia un'importante cambiamento della tendenza alla diminuzione della mortalità. A livello territoriale è il Nord l’area in cui si registra l'inversione di tendenza più marcata, con un aumento del 60,5%. Giugno e luglio sono i mesi in cui invece l'effetto della prima ondata della pandemia sembra aver esaurito i suoi effetti sull'eccesso di mortalità: si registra, infatti, un livello di decessi inferiore alla media 2015-2019 dello stesso periodo. Nel bimestre agosto-settembre, in concomitanza con il dispiegarsi della seconda fase dell’epidemia, il numero dei decessi per il complesso delle cause torna ad essere generalmente superiore alla media 2015-2019 dello stesso periodo. Ma questa seconda fase si caratterizza per una distribuzione dei casi su tutto il territorio nazionale ed anche l'eccesso di mortalità totale, rispetto ai 5 anni precedenti, riguarda tutti i territori, con incrementi generalmente più sostenuti nelle regioni del Centro-Sud.

Oltre alla tabella nazionale, l'Istat ha diffuso una tavola riepilogativa in cui è possibile leggere, comune per comune, i decessi registrati da marzo a settembre del 2020, confrontandoli con la media dei decessi avvenuti nello stesso periodo dal 2015 al 2019. Nella tavola sono presenti tutti i comuni italiani e quindi anche tutti i comuni veronesi. Ad esempio, nel territorio comunale di Verona da marzo a settembre si sono contati 1.866 decessi. La media dello stesso periodo degli anni precedenti è stata di 1.583 decessi. La tabella suddivise i decessi in base al sesso naturale (maschi e femmine) e ci sono territori in cui gli aumenti dei decessi sono anche raddoppiati (Mezzane di Sotto è passata da 23,6 a 46), ma anche territori in cui i decessi sono diminuiti.

