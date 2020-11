Covid-19, anche un 41enne tra i morti in Veneto in questi ultimi giorni

La Regione Veneto ha diffuso le tabelle in parte lette questo pomeriggio, 17 novembre, dal presidente Luca Zaia nel suo aggiornamento sull'emergenza coronavirus. Si tratta di alcuni dettagli sui dati della mortalità per Covid-19 in Veneto in questi ultimi giorni. Il periodo preso in esame va, infatti, dal 13 al 16 novembre, secondo gli ultimi dati rilevati questa mattina.

Da venerdì scorso, in tutta la regione sono morti 149 positivi al coronavirus. Solo 2 di loro avevano meno di 44 anni, 6 avevano tra 45 e 64 anni, 77 avevano tra 65 e 84 anni e i restanti 64 avevano più di 85 anni. E andando a scorporare i dati delle vittime più anziane, si scopre che quasi l'88% dei morti per Covid-19 in questi ultimi giorni aveva più di 70 anni. Inoltre, se si contano anche gli over 65 la percentuale sfiora il 95%.

L'età media delle vittime di Covid in Veneto in questa parte centrale del mese è intorno agli 82 anni. Il deceduto più anziano aveva 100 anni, mentre il più giovane 41.

