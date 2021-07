Covid-19, sale l'incidenza dei contagi. Veneto in zona gialla per l'Europa

Anche oggi, 22 luglio, come ogni giovedì, sono state pubblicate le mappe europee sull'incidenza del contagio da coronavirus. Le ha pubblicate l'agenzia dell'Unione Europa Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), basandosi sui dati comunicati dai diversi Stati al database Tessy (Sistema di sorveglianza europeo). I dati sull'incidenza dei casi positivi ogni 100mila abitanti permettono di classificare le regioni e di inserirle in una scala di colori che va dal verde (per le regioni con incidenza più bassa) al giallo, al rosso e al rosso scuro (per le regioni con incidenza più alta).

In tutta Europa, i casi di contagio da coronavirus stanno aumentando e le nazioni in zona rossa sono la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda, l'Olanda, il Lussemburgo, Malta e Cipro. Parzialmente in rosso la Francia (solo la Corsica), il Belgio (la regione di Bruxelles), la Danimarca e la Grecia.

Anche in Italia l'incidenza dei contagi sta aumentando, ma lo Stivale è quasi tutto in zona verde. Solo quattro regioni sono in zona gialla e tra queste c'è anche il Veneto. Le altre tre sono Lazio, Sicilia e Sardegna.

Comunque, l'essere in zona gialla per l'Ecdc non significa che il Veneto uscirà dalla zona bianca. La classificazione dell'agenzia europea non influisce sulle valutazioni che vengono svolte settimanalmente a livello nazionale per decidere in quale area di rischio inserire le regioni italiane e quindi se aggiungere restrizioni anti-Covid. Restrizioni che in questo momento possono solo aumentare, dato che tutte le regioni sono in zona bianca. E se rimarranno tutte in zona bianca si scoprirà domani, come si dovrebbe anche scoprire se davvero verranno rivisti i parametri di valutazione. Attualmente, infatti, i parametri tengono molto in considerazione l'incidenza, ma si pensa di ridimensionare il peso di questo fattore, dando più importanza ai tassi di ospedalizzazione.