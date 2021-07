Green Pass e Covid, le indiscrezioni: obbligo per sedersi ai tavoli di bar e ristoranti

Ma solo per i tavoli al chiuso, mentre niente obbligo per le consumazioni al bancone. E neanche con la certificazione verde si potrà tornare nelle discoteche, che dovrebbero rimanere chiuse

È terminato la riunione della cabina di regia del Governo sull'emergenza coronavirus. Per il premier Mario Draghi, però, le riunioni non sono finite. Alle 17 è cominciato il consiglio dei ministri in cui dovrebbe essere varato un nuovo decreto legge contenente misure urgenti per fronteggiare Covid-19.

Le nuove misure governative sono state in parte anticipate, ma Ansa ha raccolto alcune indiscrezioni al termine della cabina di regia che dovrebbero confermare alcune decisioni. La prima conferma riguarda lo stato di emergenza per Covid-19 che scade a fine luglio e che dovrebbe essere prolungato fino al 31 dicembre 2021. Altra decisione preannunciata che dovrebbe andare in porto riguarda il cambio di colori delle regioni. Diventerà centrale il dato sulle ospedalizzazioni: una regione passerà dalla zona gialla alla zona arancione se i tassi delle ospedalizzazione saranno al 30% nelle aree mediche e al 20% nelle terapie intensive. E in zona rossa si andrà con tassi di ospedalizzazione al 30% in terapia intensiva e al 40% in area medica.

Faranno invece molto discutere due decisioni che Ansa ha carpito al termine della cabina di regia del Governo. Dal 5 agosto potrebbe diventare obbligatorio mostrare il Green Pass (certificazione dell'avvenuto vaccino anti-Covid, o della guarigione dalla malattia o del tampone negativo) per consumare ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti. Niente Green Pass, invece, per le consumazioni al bancone.

Le discoteche, infine, resteranno ancora chiuse. L'ipotesi era quella di farle riaprire, ma consentendo l'accesso solo ai possessori di Green Pass. Pare, invece, confermata la chiusura.